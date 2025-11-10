µÜÂô¤ê¤¨¡õ¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡¢½é¶¦±é¡ª¡¡ÉñÂæ¡Ø¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢¡¼¥È¡ÙÍèÇ¯4·î¾å±é·èÄê
¡¡µÜÂô¤ê¤¨¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤È½é¶¦±é¤¹¤ë·ª»³Ì±Ìé±é½Ð¤Î¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹2026¡Ø¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢¡¼¥È¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤ËÅìµþ¡¦PARCO·à¾ì¡¢5·î¤ËËÌ¶å½£¡¢Ê¼¸Ë¡¢Ë¶¶¡¢»¥ËÚ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢²¾¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥¹¥ÈÁÈ¤ß¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢¡¼¥È¡Ù²¾¥Á¥é¥·¤âÅþÃå¡ª
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î·àºî²È¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥·¥é¡¼¤¬¼¹É®¤·¤¿Ì¾ºî¡Ø¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢¡¼¥È¡Ù¡£¼Âºß¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½÷²¦¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷²¦¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ò½ä¤ë²¦¼¼Èá·à¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î±é½Ð²È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤Ç¾å±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î±é½Ð²È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥¯¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£ÂçÃÀ¤«¤Ä¾×·âÅª¤ÊËÝ°Æ¤Ç¡¢2016Ç¯¥¢¥ë¥á¥¤¥À·à¾ì¤Ç¤Î½é±é¤Ç¤ÏÏ¢Æü´°Çä¡¢³Æ»æ¤ÇFIVE STAR¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å2018Ç¯¤Ë¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤ÎTHE DUKE of YORK¡ÇS THEATRE¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±é¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡ËÝÌõ¤Ï¾®ÅÄÅçÂ§»Ò¡£±é½Ð¤Ï·ª»³Ì±Ìé¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½÷²¦¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢¡¼¥ÈÌò¤ÏµÜÂô¤ê¤¨¡£¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹2024¡Ø¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±é½Ð¡¦·ª»³Ì±Ìé¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷²¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹1À¤Ìò¤Ë¤Ï¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤Î½÷ÀÇÐÍ¥¤¬¡¢ÂÐ¶ËÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À½÷²¦¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶¦±é¤Ë¡¢¶¶ËÜ½ß¡¢ÌÚÂ¼Ã£À®¡¢¸¤»³¥¤¥Ì¥³¡¢Ã«ÅÄÊâ¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡£¤Û¤«Âç¾ìÂÙÀµ¡¢µÜùõ½©¿Í¡¢ÈÐß·Ì÷µ¯¡¢°¤Æî·ò¼£¡¢µ×ÊÝÃñµÈ¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹2026¡Ø¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ËÅìµþ¡¦PARCO·à¾ì¡¢5·î¤ËËÌ¶å½£¡¢Ê¼¸Ë¡¢Ë¶¶¡¢»¥ËÚ¤Ç¾å±é¡£
