兵庫県の内部告発問題を巡る混乱は、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）の逮捕に発展した。

立花容疑者を名誉毀損（きそん）容疑で告訴していた竹内英明前県議（当時５０歳）の妻（５０）は９日、記者会見で「誹謗（ひぼう）中傷がこれ以上、繰り返されないでほしい」と社会に訴えた。

「今はほっとしております」

竹内氏の妻は、代理人弁護士とともにオンラインで記者会見を開いた。ニュースで立花容疑者の逮捕を知り、夫の仏前に報告したとし、「どうなるのか不安、心配もありましたが、今はほっとしております」と述べた。

竹内氏を巡っては、内部告発問題を調査する百条委員会で斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを追及する様子が、昨年１０〜１１月の県知事選の期間中にＳＮＳで拡散し、中傷する投稿が相次いだ。投開票日翌日の１１月１８日に「一身上の都合」を理由に辞職。竹内氏の妻によると、竹内氏は辞職する際、「負けた」「逃げた」と嘆き続けていたという。

立花容疑者は自身が立候補していた昨年１２月の大阪府泉大津市長選の街頭演説で、竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。これが今回の逮捕容疑の一つになった。

竹内氏は今年１月１８日に亡くなった。亡くなる数日前には、親しい知人への電話で「迷惑かけて申し訳ない」「誰が家に来るかわからない。怖い」などと漏らし、思い詰めた様子だったという。

立花容疑者は竹内氏が亡くなった後も、ＳＮＳで名誉を毀損した疑いがある。

竹内氏の妻は記者会見で、「夫の死の衝撃で打ちひしがれ、いわれのない誹謗中傷に恐れ、立ち向かう気力すらなかった」と告訴前の自身の心情を振り返った。その上で、言葉を詰まらせながら、「色々な方の助けで声を上げられるようになってきた」と感謝を口にし、「同じことが繰り返されてはいけない。これ以上、（誹謗中傷による）犠牲が生まれてほしくない」と話した。

代理人の郷原信郎弁護士は、県警が死後の名誉毀損容疑で逮捕したことについて、「ＳＮＳでの中傷が広がる中、死者への悪質な誹謗中傷は立件されると社会に示したことは非常に重要だ」と述べた。

「司法の場で真実明らかに」

立花孝志容疑者の逮捕を受けて、兵庫県議会関係者からは真相究明を望む声が相次いだ。

県議会百条委員会の委員長だった奥谷謙一県議は９日、「デマや誹謗中傷は、個人の尊厳を奪う暴力であり、政治や社会への信頼を深く損なう行為。社会全体で許さないという意識を共有することが必要だ。捜査の推移を見守り、司法の場で真実が明らかにされることを強く望む」とのコメントを発表した。

百条委委員だった丸尾牧県議は、立花容疑者の街頭演説で名誉を傷つけられたとして、慰謝料など損害賠償を求めて係争中で、「これからも立花氏やその周辺から攻撃される恐れがあったので、逮捕されてほっとした」と語った。

竹内英明氏は、県議会で立憲民主党県議らでつくる「ひょうご県民連合」に所属。同会派の上野英一幹事長は「やっと逮捕されたのかという思いだ。選挙を巡るデマなどは１０月の宮城県知事選でも問題となり、兵庫県知事選で起きた虚偽や中傷を放置すれば、今後の選挙に悪影響が出かねない。立花氏の言動をきちんと裁いてもらいたい」と語った。

一方、斎藤元彦知事は１０日、県庁で記者団に対し、「捜査中のためコメントは控えたい。ＳＮＳなどにおける誹謗中傷や事実でないことを発信するのは誰もがすべきでない」と述べた。立花容疑者が発信してきた内容については、「個別の投稿についてすべてを把握しているわけではないので、コメントできない」と語った。

立花容疑者、真偽検証が困難な発信繰り返す

立花孝志容疑者は、兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発問題を巡って過激な言動や真偽の検証が困難な発信を繰り返してきた。

「（斎藤氏の）合法的なサポートをしていきたい」。立花容疑者は昨年１０月、出馬表明の記者会見でそう語り、当選を目的とせず、斎藤氏を応援する「２馬力選挙」を行うと宣言した。

政見放送や街頭演説では、「（斎藤氏の）パワハラやおねだりは一切なかった」「斎藤は悪いやつだと思い込まされている。テレビによる洗脳だ」などと主張した。これについては、内部告発問題を検証していた県の第三者委員会は今年３月、斎藤氏による１０件のパワハラを認定。出張先で受け取った多くの特産品を持ち帰っていたことに関しては、違法性を認めなかったものの、おおむね事実だとした。

立花容疑者が選挙期間中、特に批判を強めたのが、内部告発問題を調査する県議会百条委員会だった。竹内英明氏ら百条委メンバーを名指しして内部告発問題の「黒幕」だとする文書をＸ（旧ツイッター）で公開。委員長を務めた奥谷謙一県議の自宅兼事務所前に押しかけ、街頭演説する様子をユーチューブ動画で配信した。動画では、「出てこい奥谷」と声を上げてインターホンを押し、「あんまり脅して自死されても困るのでこれくらいにしておく」などと発言した。

奥谷氏は、この行為に対する被害届を出すなどし、県警が今年６月、立花容疑者を奥谷氏への名誉毀損と脅迫、威力業務妨害の容疑で神戸地検に書類送検した。