「人生最後かな？笑」グラドル・長澤茉里奈30歳、制服ディズニーが違和感ゼロ「子供に戻ってる」「ハイティーンに見えるぞ」
グラビアアイドルの長澤茉里奈が、9日にエックスを更新。制服で東京ディズニーシーを楽しむオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】あまりにもランドセルが似合いすぎな長澤茉里奈
長澤が投稿したのは、制服を着て東京ディズニーシーを訪れた際のオフショット。複数公開されている写真には、パーク内のプロメテウス火山をバックに笑顔見せる様子やスイーツを味わう姿が収められている。
「制服ディズニー！人生最後かな？笑」とつづっている彼女の投稿に、ファンからは「いけるどころか、余裕じゃんまだ笑笑」「子供に戻ってる」「ハイティーンに見えるぞ」などの声が集まっている。
■長澤茉里奈（ながさわ まりな）
1995年10月8日生まれ。埼玉県出身。アイドルグループのメンバーやグラビアアイドルとしての活動と並行して、2021年には、プロテストに合格し麻雀プロに。2025年には自身がプロデュースを手がけるアイドルグループ「チューキュート」がデビューした。
引用：「長澤茉里奈」エックス（＠nagasawa_marina）
