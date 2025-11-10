遊び目的なら絶対しないはず。男性が愛する女性に「必ずすること」
いい感じでお付き合いできている男性がいても、男性から「好き」「愛してる」といったセリフを言ってもらえないと、「彼は本気なのか？」と判断に悩むところ。
そこで今回は、男性が愛する女性に「必ずすること」を紹介します。
いつも優しい気遣いを見せてくれる
男性は愛する女性のことをすべて受け入れようとするもの。
普通の男性ならイラッとくるような女性の言動に対しても好意的に捉えてくれますし、優しさや気遣いから「疲れているのかな？」「嫌なことがあったのかな？」と心配までしてくれるでしょう。
自分への態度が明らかに他の女性とは違う
愛する女性とそれ以外の女性とでは男性は対応や態度が一変するもの
なので、男性のあなたへの態度が明らかに他の女性とは違っているなら本気で想われている可能性が高いでしょう。
ただし、好きバレを避けるために、あえて他の女性よりも冷たい対応する男性もいることも頭に入れておいてください。
小まめに連絡してくれる
男性は愛する女性ができると、その女性に対してはこまめに連絡するようになるもの。
一般的に男性は相手に必ず伝えないといけない用件がなければ、まず連絡することないので、男性の方から小まめに連絡が来る状態になってきたら、愛情表現の可能性が高いと言えます。
そういう男性は自分から連絡することは厭わないだけでなく、女性からの連絡に対してもなる早で返信してくるものです。
男性は愛する女性の気持ちを満たせるよう、愛情を持って普段から接してくれるものなので、男性の本心を確かめたいなら、ぜひ今回紹介した行動しているかを確認してみてくださいね。
