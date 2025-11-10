ÀÐÀîÍ´´õ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì7ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡ª ¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÏÍ£°ìÉé¤±¤Ê¤·¤Î5Ï¢¾¡¤Ë¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¡Û
¡¡10Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÂè6Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï³«Ëë¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î4Ï¢¾¡Ãæ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ûー¥à¤Î¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ÆüÄø¤Î´Ø·¸¤ÇÂè5Àá¤Î»î¹ç¤è¤ê¤âÁ°ÅÝ¤·¤ÇÂè6Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡5Ï¢¾¡¤ò¤«¤±¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢ÀÐÀî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤Ë¥êー¥É¤òµö¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥Ñ¥¤¥¯·èÄêÎ¨¤¬¾å¤¬¤é¤º¡£½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎ¥¤µ¤ì¤¿ÅÀº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢20-25¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï½øÈ×¤Ë¥«¥ß¥ë¡¦¥»¥á¥Ë¥¦¥¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ßµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤Ç¼éÈ÷¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤È¼çÆ³¸¢¤ò¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤Ë°®¤é¤ì¡¢´°Á´¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¼ê¤âÂ¤â½Ð¤º¡£11-25¤È¤¤¤¦Âçº¹¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Î¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥½¥ì¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤À¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢º£»î¹ç½é¤á¤Æ2ÅÀ°Ê¾å¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤Î¸å¤âÍ×½ê¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤µ¤º¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï5-8¤È3ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇOH¥ª¥ì¥Õ¡¦¥×¥í¥È¥Ë¥Ä¥ー¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥³ー¥È¤ËÆþ¤ë¡£½ù¡¹¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¹¶·â¤ò·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¡¢¥é¥êー¤òÀ©¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡£10-10¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥½¥ì¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢·üÌ¿¤Ê¥Ç¥£¥°¤Ç·Ò¤¤¤À¥Üー¥ë¤òÀÐÀî¤¬·è¤á¡¢Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â´ÊÃ±¤Ë¥Üー¥ë¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¡¢ÀÐÀî¤â3Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÈ´¤¤¤ÆÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÌöÆ°¡£25-21¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢¾¡Éé¤ÏºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ø¡£
¡¡Âè5¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤éMB¿Ø¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬Í¥Àª¤Ë¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¤â¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿º£»î¹ç¡¢1¥»¥Ã¥ÈÌÜ½ªÈ×¤«¤é¥Áー¥à¤Î»ÊÎáÅã¤òÌ³¤á¤¿18ºÐ¤Î¥»¥Ã¥¿ー¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥®¥é¥´¥¹¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤È´°Á´¤ËÎ®¤ì¤Ï¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¼ê¤Ë¡£15-8¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÇÀµ¥»¥Ã¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥·¥âー¥Í¡¦¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤ò·ç¤¯Ãæ¡¢¥Áー¥à¤Ï¸«»ö¤ÊÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¸«¤»¡¢2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£ÀÐÀî¤Ï2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤È4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡¢¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ë5¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ë¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢7ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÎôÀª¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥Áー¥à¤ËÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·³«Ëë5Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÍ£°ìÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥Áー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¥êー¥°1°Ì¤ËÉâ¾å¡£¼¡Àï¤Ï¡¢14Æü¡Ê¶â¡Ë4:30¤è¤ê¥Ûー¥à¤Ç¥¯ー¥Í¥ª¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ú¥ëー¥¸¥ã 3-2 ¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡
Âè1¥»¥Ã¥È 20-25
Âè2¥»¥Ã¥È 11-25
Âè3¥»¥Ã¥È 25-21
Âè4¥»¥Ã¥È 25-21
Âè5¥»¥Ã¥È 15-8