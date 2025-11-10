彼女のココが無理だった。男性が明かす意外な「別れの原因」
「いつも恋愛が長続きしない」「いつも相手からフラれる」という状況が続いているなら、原因はあなたにあるかもしれません。そこで今回は、男性が明かす意外な「別れの原因」を紹介します。
｜ワガママがエスカレートしていく
男性にワガママを言うことは、決して悪いことではありませんが、そのワガママがエスカレートして、お願いから命令に変わってしまうと男性は離れてしまいます。内容はもちろんのこと、言い方にも気を付けましょう。
｜放置のしすぎ
男性が束縛や干渉をあまり好まないからといって放置しすぎていませんか？ 連絡が来ても「あとででいいや」と後回しにしたり、友達との時間ばかり優先して放置しすぎていれば、男性の気持ちが離れていくのは当然です。
｜尽くしてばかりいる
尽くしてばかりいるのも別れの原因。最初のうちは男性も喜びますが、徐々に重く感じるようになるでしょう。また、男性は尽くされれば尽くされるほど安心しますから、「追う必要がない」と感じて恋心が冷めることもあります。
｜ずぼらな姿
交際が長くなってきて慣れが出てくると、気合いを入れていたファッションやメイクも、だんだんと手を抜くようになることも。そうした姿が、男性にはずぼらに見えてしまいます。また、外見だけでなく、言葉遣いや態度からずぼらに感じる男性もいるので、初心を忘れないよう意識しましょう。
いずれも慣れによって生じる問題なので、交際期間が長くなってきたら特に注意していきましょうね。
