歌手の工藤静香さん（55）が2025年11月10日、俳優の後藤久美子さん（51）とのツーショットをインスタグラムで披露した。コメント欄では、「お二人とも綺麗」「美しさが際立っています」などの声が寄せられている。

「仲良しなんですね〜」

工藤さんは10日、後藤さんとハグする写真などを投稿。「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！相変わらず本当に美しい」と書き出し、「日本にはお仕事で戻ってきていています！次の作品は何だろ！が楽しみ」と明かした。

続けて、現在の後藤さんについて「アクティブでとても健康的で嬉しかった」と報告。工藤さんは「話しながら見ているのが楽しくなるくらい美人さん」としつつも、「また近いうちに会いたいけれど、スケジュールが難しそうだ。笑」とも書き込んだ。

そして、「11月、12月 気合を入れて乗り越えましょう！」とも呼びかけている。

コメント欄では、「可愛いなぁ二人とも」「素敵なツーショットですね」「美しさが際立っています」「仲良しなんですね?」「国民的美少女は今も美しい」「お二人とも綺麗」「自然に年齢を重ねている姿が本当に美しい」などの声が寄せられている。