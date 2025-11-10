東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が１１日から開催されるのに先立ち、東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）で１０日、プレスプレビューが行われた。

ＴＤＬでは、１０年ぶりにパレードが刷新され、新規クリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」が初公開された。２０１５年から２４年まで１０年にわたって開催された「ディズニー・クリスマス。ストーリーズ」には、サンタクロースが登場しなかっただけに、２０１４年までの「ディズニー・サンタヴィレッジ・パレード」以来１１年ぶりの登場となった。

サンタクロースのトイファクトリーに届く手紙に書かれた子どもたちの願いを叶えるため、サンタクロースとエルフたちによって生み出されたおもちゃたちが、ミッキーマウスとディズニーの仲間たちと楽しく遊ぶという愉快でマジカルなストーリーのパレード。

サンタクロースがおもちゃを作り出すトイファクトリーのフロートからはじまり、ミッキーマウスやミニーマウス、ピートにクリスマスの飾りつけをされたテディベアたち、乗り物や積み木のおもちゃ、愉快な演奏を披露するくるみ割り人形たちの音楽隊も登場。

ＴＤＳでは、メディテレーニアンハーバーに例年通り、サンタクロースが登場し、ミッキーマウスやダッフィーららとごあいさつする「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演。両パークにはクリスマスツリーが登場するほか、クリスマスのグッズやメニューが展開される。夜には、クリスマスソングにのせて舞い上がる華麗な花火「スターブライト・クリスマス」がパークの夜空を彩る。「ディズニー・クリスマス」は１２月２５日までの４５日間、開催される。