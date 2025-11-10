歌手の工藤静香（５５）が公開した２ショットにフォロワーが騒然だ。

工藤は１０日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！」と女優でモデルの後藤久美子（５１）と頬を寄せ合った２ショットをアップした。

「相変わらず本当に美しい。日本にはお仕事で戻ってきていています！次の作品は何だろ！が楽しみ。今の久美子はアクティブでとても健康的で嬉（うれ）しかった。話しながら見ているのが楽しくなるくらい美人さん。また近いうちに会いたいけれど、スケジュールが難しそうだ。笑」とつづった。

この投稿に「お二人とも美しくて綺麗」「めちゃくちゃ美しい素敵なツーショット」「ふたりとも美魔女」「仲良しなんですね！」「久しぶりにゴクミさん見れた」「美しくてまぶしいです」「全然変わってない、後藤久美子さん」「凄い輝き！驚きの若さ！」「時が止まっているかのよう」などと盛り上がっていた。

元祖「国民的美少女」のゴクミとして人気を集めた後藤は元Ｆ１ドライバーのジャン・アレジ氏と３児をもうけており、長女・エレナは英ロンドンの映画学校を卒業し、フランス語、日本語、英語、イタリア語も日常会話レベルで、さらにドイツ語、ロシア語の計６か国語が堪能という。母と同じオスカープロモーションで２０１７年にデビューした。長男はレーシングドライバーのジュリアーノ・アレジ。