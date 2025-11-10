山本が反応した1枚とは…

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。球団スタッフが選手たちの“任務完了”を伝える画像をSNSに公開すると、米ファンを感激させている。

投稿されたのは2枚の写真を組み合わせた画像。1枚目は、暗闇の中でドジャースのユニホームを着た山本が、WSトロフィーを見つめている。2枚目は一転し、飛行機の座席でリラックスしたジャージ姿の山本が、トロフィーを大切そうに抱える様子が捉えられている。

球団のソーシャルメディアディレクターのスー・ジョーさんが自身のインスタグラムで「任務完了」と文面に記して実際の画像を公開。山本のほかにも同じ構図で選手たちの画像が添えられた。この投稿には、山本本人も30分経たずに「いいね！」で反応。キケ・ヘルナンデス、ブレイク・スネルらも「いいね！」を押し、米ファンも歓喜させている。

「スー、今シーズンの素晴らしい写真ありがとう」

「シーズンがまた始まるのが待ちきれない!!」

「あなたが真のMVP」

「これはあなたの最高の投稿だよ。最後の写真を壁紙にしてもらえない？」

「まだ興奮冷めやらない」

「これは伝説的だ」

WSで3勝と大活躍した山本はMVPを獲得。サイ・ヤング賞の最終候補にも選出されている。



（THE ANSWER編集部）