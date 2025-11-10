インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、オーダースーツ専門店「ノワールブラン」と共同で調査した「スーツにこだわりがありそうな男性有名人」ランキングを紹介しています。

【1〜10位は？】意外な男性がランクイン？ コレがランキング結果です！

調査は、10月17〜24日にかけて全国の男女にインターネットで実施。ランキングなどは、1000サンプルの有効回答数をもとに作成。

3位は俳優の阿部寛さんでした。58票。回答した人からは「体格がいい、身長が高いから」（30代・女性）、「元モデルなのでスーツも似合いそう」（40代・女性）、「上背があり、バランスも良く、男前なので」（50代・男性）、「高身長で細身で渋い感じなので」（60代・男性）といった声が寄せられたということです。

2位はシンガー・ソングライターで俳優のGACKTさんで、71票でした。回答では、「一流芸能人だからです」（30代・女性）、「本人の性格的にもこだわっていそう」（30代・女性）、「テーラーメイドスーツをたくさん持っていそうなイメージがあるから」（40代・男性）、「スッとしたスタイルなのに筋肉があり、その体型をきれいに見せるようなこだわりがありそうなので」（50代・女性）などの感想が見られたとのことです。

1位は俳優の舘ひろしさんで、150票。投票者からは「スーツといえば舘ひろしのイメージ」（20代・女性）、「スタイリッシュな外見がスーツに似合うと感じるから」（30代・男性）、「いつもダンディにキマッているから」（30代・女性）、「スーツ姿のイメージが強いから。機能性も重視した質の良いスーツを着ていそう」（40代・女性）などのコメントが集まったということです。