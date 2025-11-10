ウェスティン ルスツリゾートが、冬の「シーフードプロモーション」をスタート。

「〜Ocean to Table〜」をコンセプトに、海鮮を使った新メニューが登場します！

ウェスティン ルスツリゾート「シーフードプロモーション」

期間：2025年12月1日（月）〜2026年3月31日（火）

ウェスティン ルスツリゾートが、北海道の海鮮などを使った魅力的なメニューを提供する「シーフードプロモーション」を展開。

ホテル内レストランのオールデイダイニング「アトリウム」と日本料理「風花」にて、期間限定の新メニューが提供されます☆

北海道の冬は、海の恵みが極まる季節。

厳しい寒さの中で育った極上の海の幸を、テーブルでじっくり堪能できます！

アトリウム「ジャガイモのパンケーキと自家製スモークサーモン、サワークリーム、キャビア」

料金：3,080円（税込）

北海道産じゃがいもを使ったしっとりパンケーキに、濃厚な旨味の自家製スモークサーモンと爽やかな酸味のサワークリームを合わせた限定メニュー。

キャビアの豊かな風味と調和する、色どりも美しいシェフこだわりの一皿です☆

アトリウム「苫小牧産つぶ貝のブルゴーニュ風」

料金：3,300円（税込）

苫小牧産の青つぶ貝を、香り豊かな香草バターとともにじっくりと焼き上げた「苫小牧産つぶ貝のブルゴーニュ風」

バターに溶け込んだパセリやガーリックの芳醇な香りが、つぶ貝の旨みを引き立てます。

口の中に豊かな風味が広がり、ワインとの相性も抜群の贅沢な一皿です！

アトリウム「シーフードのショートコース」

苫小牧産つぶ貝と海老、帆立の焼きおにぎり風リゾット

料金：4,950円（税込）

提供時間：11:30-15:00、17:30-21:00

提供場所：オールデイダイニング「アトリウム」

内容：

（冷製）ジャガイモのパンケーキと自家製スモークサーモン、サワークリーム、キャビア（温製）苫小牧産つぶ貝と海老、帆立の焼きおにぎり風リゾットデザート 北海道ミルクソフトクリーム×北海道ジャガイモ

オールデイダイニング「アトリウム」では、限定メニューのほかに「シーフードのショートコース」を用意。

期間限定アラカルトのメニューをセットにした、北海道の海鮮を堪能できるコース内容です☆

アトリウム「夕食ブッフェ」

料金（税込）：大人7,000円、小学生4,900円、幼児無料

※2025年12月23日〜2026年1月3日は年末年始特別メニューで料金が変更（大人8,800円、小学生6,160円、幼児無料）

提供時間：17:30-21:00

提供場所：オールデイダイニング「アトリウム」

アトリウムのディナーブッフェでは、ライブキッチンコーナーに日替わり特製メニューを用意。

「帆立とななつぼしのリゾット」や「シーフードピザ」「渾身の北海道産真だらの天ぷら」が登場し、シェフが目の前で仕上げます！

日本料理「風花」朝食ブッフェ

好みで楽しめる「おまかせ丼」

期間：2025年12月9日（火）〜

提供時間：7:00〜10:30

料金：大人4,300円(税込)／小学生3,010円(税込)／幼児無料

提供場所：2階 日本料理「風花」

日本料理「風花」では、2025年12月9日より、朝食ブッフェに「おまかせ丼」が新登場。

好きな海鮮を好きなだけ載せて、自分だけのオリジナル海鮮丼が作れます。

他にも日替わりの巻き寿司や服部料理長特製のおばんざいなど、朝から贅沢な朝食を堪能できるブッフェです☆

日本料理「風花」期間限定メニュー

提供時間：17:30-21:00

提供場所：日本料理「風花」

日本料理「風花」では、冬が旬の鮪のメニューを提供。

厳選した赤身・中トロ・大トロのお造りや鮪三種丼など、職人の技と濃厚な旨味が織りなす至福のひと時を楽しめます！

冬の海鮮を楽しめる、期間限定メニューやコースを提供。

ウェスティン ルスツリゾート「シーフードプロモーション」は、2025年12月1日〜2026年3月31日まで開催です☆

