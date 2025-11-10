宝塚歌劇団のトップスターとして活躍した俳優の大地真央さんが8日、Instagramを更新。

宝塚歌劇団でトップコンビを組んでいた俳優の黒木瞳さんの家で生まれたサイベリアンの子猫を家族として迎え入れたことを報告しました。



大地さんは10枚の子猫の写真を付けて投稿。本文には「こんばんは はじめまして! ボクtatinといいます うまれて2かげつと11にちです くろきひとみというひとのおうちでうまれました きょうからここのおうちのこです」と子猫になりきってひらがなで紹介。





続けて、「スフレおにいちゃんとブリュレおにいちゃんとシュシュテおねえちゃんにはまだあってません きょうはパパとママとびょういんにもいってなにがなんだかわからないのではやくねることにします はやく3ニャンにあいたいな〜」と可愛らしく綴っていました。





この投稿に大地さんは「#猫のいる暮らし」「#愛猫」「#可愛い♥」「#癒される」「#家族が増えました」とハッシュタグをつけており、子猫を溺愛している様子でした。

可愛らしい子猫の写真に、ファンからも「黒木邸から森田邸へ幸せですね」「美しい猫様です」「高貴な佇まいですごいです」「だっこした写真もいっぱいアップして欲しいです」と声が寄せられました。

