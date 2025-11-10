お笑いコンビ、レインボーが10日、「サトウの切り餅いっぽん新WEBCM発表会＆記念日制定式」に出席した。

サトウの切り餅でおなじみのサトウ食品株式会社が新たにスティック状の「サトウの切り餅いっぽん」を発売する。餅の形状と数字の1を合わせ、11月11日を「サトウの切り餅いっぽんの日」と制定した。

コンビで新CMにも出演しており、池田直人（32）は「本当に良いのかなと。ジャンボのご飯のイメージか、池田の餅のように白い肌か」と起用理由が気になる様子。担当者によると真相は「毎日発信されているコントを見ながら食べていただきたい」からで、「コントを言っていただけるとは」と喜んだ。

餅の思い出についてジャンボたかお（35）は「私の家は全員身体がでかいんですけど、兄が小学6年生の時に110キロくらいで。（当時）兄がサトウの切り餅を台所で焼いては食べ、焼いては食べ、食卓へ回ってこない」と振り返った。味付けは「砂糖しょうゆにバター」で、「20個ずつくらい食べました」と笑顔で話した。

同商品は餅を肉や野菜で巻くことを推奨しており、自由なアレンジが楽しめるのが特徴。ジャンボは「おいしいだけじゃなくて楽しいってことがどれだけ素晴らしいことか。発想次第でいろんな組み合わせがある」と力を込めた。