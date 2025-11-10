俳優渡辺謙（66）が、9日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。孫との触れ合いや、長女で女優の杏（39）、長男の俳優渡辺大（41）について話した。

番組による夫人へのアンケートの答えを、MCの井桁弘恵（28）が読んだ。「ご両親が教師だったこともあるのか、孫ちゃんたちの宿題を見てあげているとき、教え方が上手だな、と。教師のDNAは（長女の）杏さんも（長男の俳優）大さんも共通している気がします」。

孫は現在6人。夏休みに自宅に来た時に宿題を見ることがあるという。渡辺は「娘（フランス在住の杏）の孫だったので、フランス語はみれない。だけど、算数とか。まだ足し算、掛け算なので」と話した。

MCの山崎育三郎（39）に「お孫さんが、お芝居の世界に入る、って言ったらどんなお気持ちですか」と聞かれると、「娘、息子も、やる、って言ったときはしょうがないなと思ったので。しょうがないんじゃない」。また、杏と大の出演作品は「だいたい見ます」。そして「終わったやつは言ってもしょうがない」と前置きし、「ちょっとこういうのは、ああいうふうにした方がいいかもね、っていうのはたまに言うことがあります」とアドバイスをすることも。

2人との共演は今まで「ないです」。山崎の「ありえますか、今後」の質問には「う〜ん、どうだろう」と考えた後、「僕がヨボヨボになったらあるかもね」と答えた。井桁にも「なんで今すぐじゃなく、ちょっと先の未来で」と聞かれ、「もう仕事がないから出させてくれよ〜、みたいな」と笑わせた。