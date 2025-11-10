2度も捨てられて、震えてしまうほどの悲しみに包まれていた2頭のわんちゃん。保護され、優しい人たちと出会ってからは、まるで別犬のような姿を見せてくれるようになったと反響を呼んでいます。この光景には、「保護した時とは別のわんちゃんみたい！」「今度こそ幸せになれるように願っています」と温かい声が寄せられ、2万再生を突破することとなりました。

【動画：『飼い主に2度捨てられた2頭の犬』保護後、大切にお世話した結果…別のワンコのような『現在』】

飼育放棄され、2度捨てられた『はむちゃん』と『ういちゃん』

Instagramアカウント『犬の ゴールドワン』に投稿されたのは、2度も捨てられ悲しい目をしたわんちゃんたちが、再び人に心を開いてくれるようになった姿。ある日、わんちゃんと猫ちゃんの保護活動をしている投稿者さんは、2頭のわんちゃんと出会うことに。『はむちゃん』と『ういちゃん』と呼ばれていたそのわんちゃんたちは、飼い主さんに2度も捨てられた辛い過去を持っていました。

投稿者さんが出会った時は、そんな辛い経験からとても悲しい目をして震えていたのだそう。恐怖からなのか、その目は飛び出しそうなほど見開いて、投稿者さんを見つめていたといいます。いったい、ふたりに何があったのか…そんなことを考えると、涙が込み上げてきてしまいます。

初めは震えていたふたりが…

ひどく人を怖がっていたはむちゃんとういちゃんですが、投稿者さんのところへやってきてからは、少しずつ本来の姿を見せてくれるようになったのだそう。頭をなでさせてくれたり、おやつを待ち遠しそうにおすわりしてくれるようになったのだといいます。

そのキラキラとした目からは、初めて会ったときの悲しさは消えていました。優しく手を差し伸べると、そっと近づいてきてくれるふたり。その姿からは、「もう一度人を信じてみよう…」という気持ちが感じられます。

新しい名前を貰い、本当の家族と出会うための生活へ

そんなふたりに、ある日転機が訪れることに。それは、ふたりを引き取って、里親さんに繋げたいという申し出でした。初めはその申し出に応えるか悩んだ投稿者さんですが、はむちゃんとういちゃんの新しい飼い主さんが見つかるまでの間、大切にしてくれると約束してくれたことから、ふたりを預けることに。

そして、新しいボランティアさんのもとで生活を始めたはむちゃんとういちゃんは、悲しい思い出が詰まった名前と決別するため、『ひなたちゃん』と『きらりちゃん』という素敵な名前をつけてもらったそう。そうしてバトンはふたりの幸せを願う人々の間で渡され、いつかきっと素敵な家族のもとへと辿り着くことでしょう。

この投稿には、「信頼できる方に出会えて本当に良かった」「人間は怖くないと思えるようになれたかな」「心を開いてくれるのに、どれほどの勇気が必要だったのかを思うと胸が熱くなります」と、ふたりを想う優しい声がいくつも寄せられることに。

