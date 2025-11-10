ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀäÂÐ¸«¤¿¤¤¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¡¢ÇÜ°Ê¾å¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤¿1°Ì¤Ï¡©
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÏÃÂêºî¤Ð¤«¤ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î23¡Á24Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀäÂÐ¸«¤¿¤¤¤È»×¤¦2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Âô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢º£´ü¤Î·î9¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤Ï·º»ö¤ÎÆóµÜÆàÈþ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¤¬ÉñÂæ¡£¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·º»ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¤Ê¤ÉºÇ¿·¤ÎÈÈºá¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢·ëËö¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÏËè²ó¿·¤·¤¤Å¸³«¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿»³´ß°¾Èþ¤È¡¢¾¼ÏÂÅª¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Ä³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡£·ëº§´Ö¶á¤À¤Ã¤¿°¾Èþ¤È¾¡ÃË¤¬ÇË¶É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¸«Ä¾¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡ÃË¤Ï¡¢°¾Èþ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òËè²óÈäÏª¡£°ìÊý¤Ç°¾Èþ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Îø¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à¤Ê¤É¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤ÏºÇ¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¸«Ë°¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¼ç¿Í¸øÃ£¤¬ÅØÎÏ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö·ëËö¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤·¤ß¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
