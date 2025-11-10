うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）見えるものから、
見えないものへ。
転換期へ。
所有欲が高まって、「買っちゃえ」スイッチが入るでしょう。今週の物欲は、これからのあなたを形作る要素をそろえる作業なので、変に抑えなくても大丈夫。必要な物はこの機にそろえるつもりでいましょう。
そして、その後に、ふいに満たされそう。もうそれ以上は、いらないのです。形が出来て、その次に中身を整えることに。いろいろ学んだり、研究したり、作ったり、あなたにしかできないことに向き合うことになりそう。
愛や社交に回す時間も惜しいと感じそう。言わなくても分かってくれるは、モメるもと。随時、相談、報告でご縁を育てて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)