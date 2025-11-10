「スリムになられましたね」元小結35歳の親方初日　濃紺ジャンパー姿に大反響「引退したことを実感」「顔つきも穏やかに」

福岡市内のホテルで引退会見に臨んだ元遠藤の北陣親方(C)産経新聞社

日本相撲協会は九州場所（福岡国際センター）初日を迎えた11月9日に公式Xを更新。1日に現役引退を発表し、年寄「北陣」を襲名した元小結・遠藤の写真を投稿した。

【写真】「スリムに」「肌ツヤがマシマシ」元遠藤の北陣親方の近影をチェック

同協会は「九州場所 初日の様子」と題して「引退後、親方として本日初業務。元遠藤の北陣親方」と紹介。北陣親方は白のワイシャツにネクタイを締め、濃紺のジャンパーを着用。初日は花道の警備・整理を行った。

同日に福岡市内のホテルで引退会見に臨んでから、さっそく親方として初仕事。この投稿には、1万以上の「いいね！」が押される反響を呼んでいる。「なんか涙出そう…」「協会のジャンパーにネクタイ姿見たら引退したことを実感するね」「寂しい」と涙を誘われるコメントが見られた。