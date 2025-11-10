「泣いた。ありがとう私の青春」赤西仁、KAT-TUN集合ショット公開「こんな風に並んで写真を撮れる日がきたんだね」
元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんは11月9日、自身のInstagramを更新。KAT-TUNのラストライブでの写真を公開しました。
【写真】“KAT-TUN”ショット
コメントでは、「青春です ありがとうございます」「えーっ最高すぎるぅ」「仁亀ーーー！神すぎる」「ああああ！！これはヤバすぎる」「相変わらず中丸大好き仁くんかわいい」「こんな風に並んで写真を撮れる日がきたんだね、すごいね。嬉しいよ」「ヤバいんだけど〜〜」「泣ける」「これはすごいよ」「生きててよかった、神」「泣いた。ありがとう私の青春」と、歓喜の声が多く上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「素敵な時間だったよ」「これ上げ忘れてた！！」と書き出し、写真を3枚載せている赤西さん。1枚目は元KAT-TUNメンバーと撮影した集合ショットです。2、3枚目では中丸雄一さんのドアップショットを公開し、仲の良さが伝わってきます。さらに「素敵な時間だったよ」と、ライブを振り返りました。
「ひっさしぶりープレゼント渡してきた」赤西さんは同日の別投稿で「ひっさしぶりープレゼント渡してきた」と、ライブを見て拳を上げている自身のモノクロショットを公開していました。また「#一旦お疲れ様でした #ハイフン #ありがとう #KATTUN」と、ハッシュタグからは“愛”が伝わってくるようです。3月31日をもって解散した同グループですが、今後もメンバーたちの絆は変わらず続いていくのでしょう。
