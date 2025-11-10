【今週の運勢】2025年11月第3週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

おおらかに、
なんでもありでいく。

大きな揺さぶりがかかりそう。

自分ってなんだろう？ 生きるってどういう意味？と、哲学ルートにハマりこむかも。それだけ、大きな人生の岐路に立っているということ。この先どう生きていくのか、道を見極めるタームに入っています。

あなたという個性が際立っていくため、一緒にいられなくなる人も現れそう。離れていく人を追いかける必要はありません。次の出会い、役割を受け入れるためのプロセスです。

拠点を移す、増やす、または、畳むなど、現実的な変化も起こりやすくなっています。面白がっていくのが一番。

愛は、なんでも話して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)