みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
なんでもありでいく。
大きな揺さぶりがかかりそう。
自分ってなんだろう？ 生きるってどういう意味？と、哲学ルートにハマりこむかも。それだけ、大きな人生の岐路に立っているということ。この先どう生きていくのか、道を見極めるタームに入っています。
あなたという個性が際立っていくため、一緒にいられなくなる人も現れそう。離れていく人を追いかける必要はありません。次の出会い、役割を受け入れるためのプロセスです。
拠点を移す、増やす、または、畳むなど、現実的な変化も起こりやすくなっています。面白がっていくのが一番。
愛は、なんでも話して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
