慣らし保育が無事終了→妻が始めた“儀式”に、夫が涙した理由「素敵すぎる」「感慨深いですね」【ママリ】

慣らし保育を無事に終えて…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、つっきー(@psypsytuki)さんの投稿です。

つっきーさんはある日、娘さんの最後の慣らし保育を終えて家に帰ると、妻が突然、「慣らし保育修了式」を開催…！その話題の投稿がこちらです。

Ⓒpsypsytuki

Ⓒpsypsytuki

Ⓒpsypsytuki

今日、娘の最後の慣らし保育を終えて家に着いてからしばらくして…妻が突然「これから娘ちゃんの慣らし保育修了式をはじめようと思います！」って修了賞を渡してた。もうなんか読んでて僕まで涙涙……明日からパパもママもお仕事頑張ります！

「慣らし保育修了式」の発想は秀逸すぎますね。とってもステキなご両親の元に生まれた娘さんは幸せ者ですね。また、最後の「明日からパパもママもお仕事頑張ります！」の一文も、世の中のママ、パパにとっては共感の嵐でしょう。かわいい我が子がいるから毎日仕事も家事も頑張れるのです！



この投稿には「素敵すぎる表彰式！！これってすごい記念になりますね。文章の秀逸さに本当に涙ちょちょぎれてますｗｗ」「うわぁ素敵すぎます ついに登園生活なんだか感慨深いですね♡」といったリプライがついていました。心がほっこり温まる、家族の微笑ましい投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）