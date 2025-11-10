【今週の運勢】2025年11月第3週の「やぎ座（山羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

脱・ないものねだり。
幸せ名人に大変身！

ジレンマを抱えそう。

ずっと休みたい、ゆっくりしたいと望んでいたのに、いざ、余裕ができると、「もう一線ではない」などとネガティブループにハマってしまいそう。社交も、誰からも連絡がないと孤独に打ちのめされるのに、誘われた途端、面倒に感じたりするでしょう。

やぎ座さんの心に根強く張り付いている「否定グセ」を認めましょう。「また、悪く捉えている」と気付くだけで、物事のいい面を見られるようになるはず。

あなたは強運で、求めれば得られる人です。ただ、時間差で実現するから、幸せがピンと来ないだけ。

愛と社交は、感謝と賛辞で盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)