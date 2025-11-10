やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
幸せ名人に大変身！
ジレンマを抱えそう。
ずっと休みたい、ゆっくりしたいと望んでいたのに、いざ、余裕ができると、「もう一線ではない」などとネガティブループにハマってしまいそう。社交も、誰からも連絡がないと孤独に打ちのめされるのに、誘われた途端、面倒に感じたりするでしょう。
やぎ座さんの心に根強く張り付いている「否定グセ」を認めましょう。「また、悪く捉えている」と気付くだけで、物事のいい面を見られるようになるはず。
あなたは強運で、求めれば得られる人です。ただ、時間差で実現するから、幸せがピンと来ないだけ。
愛と社交は、感謝と賛辞で盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）脱・ないものねだり。
