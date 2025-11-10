「嫁にしばかれるぞ」東海・てつや、アイドルライブ参戦！ “推し活”コーデに「ガチ勢感あっていい」
東海オンエアのてつやさんは11月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントの指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」のライブを鑑賞したことを報告しました。
【写真】東海オンエア・てつやの“推し活”コーデ
ファンからは「やっぱりいたんだ〜！」「さすがすぎwww」「ヲタクしてるてつやくんちょーーかわいい」「ガチ勢感あっていいね」などの声が。ほかにも「余り推し活すると嫁にしばかれるぞ」「奥さんに嫉妬されちゃうぞ！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「奥さんに嫉妬されちゃうぞ！」てつやさんは「≒JOY 全国ツアー2025 『Our moon is getting full』 愛知公演参戦してきました。最高すぎました」と報告し、1枚の写真を投稿。「小澤愛実」と“推し”の名前が書かれたビブスと「ニアジョイ!!」とグループの略称が書かれたサングラスを身に着け、手には小澤さんの写真がプリントされたうちわと、黄色いペンライトを持っています。完璧な “推し活”コーディネートです。
過去にも“推し活”コーデを披露6月29日の投稿では「ついについにノイミーのライブに初参戦！！！」と報告していたてつやさん。この時も「尾木波菜」と“推し”の名前が大きく書かれたビブスと「でも好きだ」と書かれたサングラスを身に着けていました。今後のてつやさんの“推し活”にも注目したいですね。
