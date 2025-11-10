¼Â¤Ï·ÝÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÜÌ¾¡×¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ¡×¤òÂçº¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
°õ¾ÝÅª¤Ê¶Á¤¤ä³Ð¤¨¤ä¤¹¤µ¤«¤é·ÝÌ¾¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏËÜÌ¾¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î27Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¡»¡»¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï·ÝÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÌ¾¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê¤è¤Í¤Å¤±¤ó¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ÁÌ¾µÁ¤Ç¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¡¢2012Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2018Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ØLemon¡Ù¤¬°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢9·î15ÆüÇÛ¿®¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØIRIS OUT¡Ù¤¬¡ÖBillboard JAPAN¡×¤Î½µ´ÖÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç6½µÏ¢Â³¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2026Ç¯11·î¤«¤é¤ÏÂÔË¾¤ÎÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·ÝÌ¾¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤»úÎó¤¬ËÜÌ¾¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡ÖÉÄ»ú¤âÌ¾Á°¤âÄÁ¤·¤¤´Á»ú¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢·ÝÌ¾¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤ÄÁ¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç³Ú¶ÊÄó¶¡¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂè»°ÏÇÀ±¸ò¶Á¶Ê¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤å¡¼¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ø¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥Ü¥¦¥¤¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤ÎÍ³Íè¡£±ýÇ¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ÎÂ©»Ò¡Ö¥¾¡¼¥¤¡×¤ÎÌ¾¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤éÍ¾·×¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ¾Á°¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤Î¤Ð¤¹Ì¾Á°¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î27Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¡»¡»¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï·ÝÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÌ¾¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
2°Ì¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¿74É¼
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê¤è¤Í¤Å¤±¤ó¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ÁÌ¾µÁ¤Ç¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¡¢2012Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2018Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ØLemon¡Ù¤¬°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢9·î15ÆüÇÛ¿®¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØIRIS OUT¡Ù¤¬¡ÖBillboard JAPAN¡×¤Î½µ´ÖÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç6½µÏ¢Â³¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2026Ç¯11·î¤«¤é¤ÏÂÔË¾¤ÎÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·ÝÌ¾¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤»úÎó¤¬ËÜÌ¾¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡ÖÉÄ»ú¤âÌ¾Á°¤âÄÁ¤·¤¤´Á»ú¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢·ÝÌ¾¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤ÄÁ¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡¿163É¼
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç³Ú¶ÊÄó¶¡¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂè»°ÏÇÀ±¸ò¶Á¶Ê¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤å¡¼¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ø¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥Ü¥¦¥¤¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤ÎÍ³Íè¡£±ýÇ¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ÎÂ©»Ò¡Ö¥¾¡¼¥¤¡×¤ÎÌ¾¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤éÍ¾·×¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ¾Á°¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤Î¤Ð¤¹Ì¾Á°¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)