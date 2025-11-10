『DOWNTOWN＋』ロゴ

写真拡大

　配信サービス『DOWNTOWN＋』公式Xが、10日までに更新。新たな配信コンテンツとして、松本人志局長verの『探偵！ナイトスクープ』が配信されることが発表となった。

【画像】『ナイトスクープ』も！『DOWNTOWN＋』今週の配信スケジュール

　Xでは「◆月：アーカイブ作品更新　探偵！ナイトスクープ (松本人志局長ver)　VISUALBUM Vol.バナナ「親切」　水・金：オリジナル作品更新　漫才インター ナショナル　7:3トーク　ノスタル10分」と紹介。

　続けて「ナイトスクープ(松本人志局長ver)がDOWNTOWN+に登場！ビジュアルバム Vol.バナナ「親切」は、今回もセルフコメンタリー付き。街ロケを行ったノスタル10分にもご注目ください」と伝えている。