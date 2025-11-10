『DOWNTOWN＋』松本人志局長verの『ナイトスクープ』配信決定
配信サービス『DOWNTOWN＋』公式Xが、10日までに更新。新たな配信コンテンツとして、松本人志局長verの『探偵！ナイトスクープ』が配信されることが発表となった。
【画像】『ナイトスクープ』も！『DOWNTOWN＋』今週の配信スケジュール
Xでは「◆月：アーカイブ作品更新 探偵！ナイトスクープ (松本人志局長ver) VISUALBUM Vol.バナナ「親切」 水・金：オリジナル作品更新 漫才インター ナショナル 7:3トーク ノスタル10分」と紹介。
続けて「ナイトスクープ(松本人志局長ver)がDOWNTOWN+に登場！ビジュアルバム Vol.バナナ「親切」は、今回もセルフコメンタリー付き。街ロケを行ったノスタル10分にもご注目ください」と伝えている。
