高市首相がいわゆる「台湾有事」について「存立危機事態」になりうると認識を示したことについて、野党側は発言の撤回を求めました。

高市首相は「従来の見解とかわらない」と発言を撤回せず、これまでの政府見解に沿ったものだと強調しました。

立憲民主党 大串博志議員

「台湾有事において武力行使が行われれば存立危機事態になると踏み込んだ発言を総理として初めて行われたということが、これだけ大きく取り上げられている。撤回や取り消しはされないということで総理、よろしいですか。今一度、確認させてください。非常に大きなことです」

高市首相

「政府の従来の見解に沿ったものでございますので、特に撤回取り消しをするつもりはございません。その上で今後、反省点としましては、特定のケースを想定したことにつきまして、この場で明言することは慎もうと思っております」

高市首相は7日の答弁で、「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば『存立危機事態』になりうる」としたことについて、「最悪のケースを想定した答弁だった」と説明しました。その上で、「存立危機事態かは全ての情報を総合的に判断する」と強調しました。

また、議員定数の1割削減を目標に法案成立を目指すとした与党合意について、自民党の鈴木幹事長が今の国会では難しいとの認識を示したことについて、高市首相は「容易に実現する目標と考えてないが実現に向けて努力する」と述べました。