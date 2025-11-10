地方競馬全国協会は10日、2026年のダートグレード競走（JRA・地方）について格付けが承認され、競走の日程などが決まったと発表した。61競走（G→16、Jpn→45）が実施される予定。

Jpn1・G1の日程などについては、以下の通り。

第43回G1フェブラリーステークス（1600メートル、2月22日、JRA東京）

第75回Jpn1川崎記念（2100メートル、4月8日、川崎）

第71回Jpn1羽田盃（1800メートル、4月29日、大井）

第38回Jpn1かしわ記念（1600メートル、5月5日、船橋）

第72回Jpn1東京ダービー（2000メートル、6月10日、大井）

第30回Jpn1さきたま杯（1400メートル、6月24日、浦和）

第49回Jpn1帝王賞（2000メートル、7月1日、大井）

第28回Jpn1ジャパンダートクラシック（2000メートル、10月7日、大井）

第39回Jpn1マイルチャンピオンシップ南部杯（1600メートル、10月12日、盛岡）

第26回Jpn1JBCクラシック（2100メートル、11月3日、金沢）

第26回Jpn1JBCスプリント（1400メートル、11月3日、金沢）

第16回Jpn1JBCレディスクラシック（1500メートル、11月3日、金沢）

第27回G1チャンピオンズカップ（1800メートル、12月6日、JRA中京）

第77回Jpn1全日本2歳優駿（1600メートル、12月16日、川崎）

第72回G1東京大賞典（2000メートル、12月29日、大井）

※左からタイトル、距離、月日、場名