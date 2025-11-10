『ガンダム 鉄血のオルフェンズ』ウルズハント・幕間の楔 新たな入場者特典＆場面カット解禁
アニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の特別編集版『ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』、新作短編『幕間の楔』の新たな場面カットや入場者特典が発表された。
【画像】配布される特典カード＆冊子！公開された『鉄血のオルフェンズ』新場面カット
上映から2週目がスタートした本作で、本編上映前に流れる新たな「週替わり特典映像」の出演キャラクター、そして、この映像用にキャラクターデザイン・千葉道徳が描き下ろしたスペシャルイラストを使用する「ミニイラストカード」第2弾の絵柄が解禁。
映像には、ユージン・セブンスターク、ノルバ・シノ、タカキ・ウノ、ヤマギ・ギルマトン、チャド・チャダーン、アストン・アルトランドの6人が登場した。
■第２週 入場者特典 ラインナップ
【配布期間】11月7日(金)〜11月13日(木)
・キャラクターデザイン原案 伊藤悠 描き下ろし漫画入り 特典冊子
これを読めば「幕間(まくあい)の楔(くさび)」がより楽しめるエピソードを収録！
伊藤悠さんによる描き下ろし表紙イラストにも注目！
・伊藤悠描き下ろし漫画
・『ウルズハント』、「幕間(まくあい)の楔(くさび)」作品紹介
B6サイズ／28ページ（表紙込み）
・キャラクターデザイン 千葉道徳 描き下ろしミニイラストカード 第２弾
・「機動戦士ガンダム アーセナルベース」プロモーションカード1枚
全国のアミューズメント施設等で好評稼働中の「機動戦士ガンダム
アーセナルベース」のプロモーションカードを、入場者プレゼントとして配布！
＜カード種類＞
「ガンダム・バルバトスアダプト」
＜仕様＞
全1種
第３週 入場者特典 ラインナップ
【配布期間】11月14日(金)〜11月20日(木)
・キャラクターデザイン原案 伊藤悠 描き下ろし漫画入り 特典冊子
・キャラクターデザイン 千葉道徳 描き下ろしミニイラストカード 第３弾
・チーフメカアニメーター 有澤寛 描き下ろしメカビジュアルイラストカード（全１種／両面）
「端白星＆バルバトスアダプト 上映記念ビジュアル」を使用した、第３弾・第４弾共通特典の【メカビジュアルイラストカード】
■第４週 入場者特典 ラインナップ
【配布期間】11月21日(金)〜１１月２７日(木)
・キャラクターデザイン原案 伊藤悠 描き下ろし漫画入り 特典冊子
・キャラクターデザイン 千葉道徳 描き下ろしミニイラストカード 第４弾
・チーフメカアニメーター 有澤寛 描き下ろしメカビジュアルイラストカード（全１種／両面）
