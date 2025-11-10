【今週の運勢】2025年11月第3週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

停滞ムード。
水面下で仕掛けて。

流れが止まりそう。

指示待ち、決定待ちで、ヤキモキするかもしれません。でも、ぼんやりと過ごすのは、もったいない。この先に向けて、いろいろ進めておくのが正解。今のうちに、年末の準備をする、大掃除に取り掛かるなど、どんどん巻いていきましょう。

愛と社交は、ひと工夫を。開放感のある場所に遊びに行く、何かを一緒に習いに行くなど、前向きさ、ポジティブさをプラスするとよさそう。

単なる食事会、飲み会では、日ごろの疲れが出やすく、傷口のなめ合いでかえってダレてしまうはず。「やってみない？」「行ってみない？」で盛り上げて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)