【今週の運勢】2025年11月第3週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

パワフル＆ダイナミック。
やるときはやりましょう。

「ええい、やったれ」パワーが湧き上がって、全とっかえ、自分のカラー染めをすることになりそう。

手間も、コストも時間もかかるけれど、度外視で大丈夫。あなたがやりたいようにやる、変えたいように変えていきましょう。

「やるからね！」と宣言してしまえば、みんなも「分かった」と言うしかないところに持っていけます。部分修正や差し替えでは、理想の形には着地しません。あなたの思い、理想を形にしましょう。それが許されるし、やらなければ、次へ進めません。

人生の立て直しもこの機会に。

愛と社交は、熱量高く。あなたから求めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)