¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï10Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë7Æü¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Îé·õÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö±ø¤¤¼ó¤Ï»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢é»á¤Ï8Æü¡¢X¤Ç¼óÁêÅúÊÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Î¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÌÚ¸¶»á¤Ï¡¢¼ñ»Ý¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÃæ¹ñ¤Îºß³°¸ø´ÛÄ¹¤Î¸ÀÏÀ¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£³°Ì³¾Ê¡¢ºßÃæ¹ñÂç»È´Û¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢Åê¹Æ¤ÎÂ®¤ä¤«¤Êºï½ü¤òÍ×µá¤·¤¿¡£