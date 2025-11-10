サッカー日本協会（ＪＦＡ）とアディダスによる「サッカー日本代表 ２０２６」共同発表記者会見が１０日、都内で開催され、日本代表ＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝らが新ユニホーム姿をお披露目した。

ＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）とともに２０２６年Ｗ杯で着用するユニホームで登場。事前にコンセプトである「水平線」を伝えられ、デザインを予想していたという久保は「僕が書いたのよりも何倍もカッコイイ。僕がデザイナーじゃなくてよかった」と会場を笑わせた。

また、会見では「サッカー日本代表『最高の景色を２０２６』オフィシャルアンバサダー」に、ボーイズグループ「ＪＯ１」と「ＩＮＩ」のサッカー好きメンバーで結成されたスペシャルユニット「ＪＩ ＢＬＵＥ（ジェイアイ ブルー）」が就任することが発表された。サッカーと音楽の力を融合させて、日本代表への応援の輪を広げていくことが狙い。

ＪＯ１の河野純喜（２７）は「由来は二つのグループから。メンバーでたくさん話し合いました」と説明。合同グループの結成は事務所初だという。ＩＮＩの池崎理人（２４）は「背中を押して大きな追い風になるように頑張りたい」と意気込んだ。