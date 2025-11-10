櫻井おとのInstagramより

【モデルプレス＝2025/11/10】朝倉未来がMC・プロデューサーを務めるバトル型恋愛サバイバル「LOVE RING（ラブリング）」に出演した櫻井おとのが11月7日、自身のInstagramを更新。素肌が際立つサウナショットを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】23歳恋リア出演美女「ピンク似合ってる」美ボディ際立つ姿

◆櫻井おとの、美スタイル際立つサウナショット公開


櫻井は「整いました」とつづり、サウナでのオフショットを投稿。ワンショルダーのビキニを合わせたお団子ヘアで、透明感溢れるデコルテからスラリと伸びた腕や美しいラインが印象的な脚を公開している。

◆櫻井おとのの美ボディに反響


この投稿に「ピンク似合ってる」「可愛すぎる」「ワンショルダーがお洒落」「サ活最高」などとコメントが寄せられている。

「LOVE RING」は総合格闘家、YouTuber、実業家など数々の顔を持つ男・朝倉がプロデュースした、格闘技×恋愛という新しい形の恋愛リアリティーショー。櫻井は、“恋には不器用グラビアアイドル”として注目を集めた。（modelpress編集部）

