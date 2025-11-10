JO1佐藤景瑚「日本代表に選ばれたかと」JI BLUEでのアンバサダー就任に驚き
【モデルプレス＝2025/11/10】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）のJO1の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・田島将吾・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が10日、都内にて開催されたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会に出席。サッカー日本代表のアンバサダーに就任することが発表された。
【写真】INIメンバー、制服姿で敬礼ポーズ
河野は、ユニット名について「メンバーで沢山話し合いました」と前置きし、JO1とINIの頭文字、そしてサッカー日本代表に受け継がれる「BLUE」からとったものだと説明。西は、「僕たちはファンのみなさんの応援の力でオーディションからデビューして、その力で背中を押されて今日まで挑戦し続けてきたグローバルボーイズグループです」と語り、後藤が「メンバー全員が応援の持つ無限の可能性というのを心の底から感じています」と続けた。
佐藤は、アンバサダー就任への感想について「本当に目ん玉飛び出ましたよね！」と驚きを表現。さらに、森保一監督からユニフォームをもらったことについて触れ、「日本代表に選ばれたかと思っちゃって！」と笑顔。メンバーからは「選ばれるかぁ！」とすぐさまツッコミが飛ぶなど、息ぴったりの様子を見せていた。
また、ゲストとしてサッカー選手の久保建英・南野拓実・中村敬斗が登壇。ユニフォームの感想について久保選手は、「毎年ユニフォームのデザインを選手で予想するんですけど、僕も水平線というのを頼りにユニフォームを描いてみた」と切り出し「僕の描いたユニフォームの何倍もかっこよかったので僕がデザイナーじゃなくてよかったなと思いました」と答え、笑いを誘った。（modelpress編集部）
◆佐藤景瑚「日本代表に選ばれたかと」
◆久保建英選手ら、サッカー日本代表選手が登場
