堀未央奈、aespaライブ参戦 肌見せコーデ＆新ヘアに注目集まる「可愛すぎる」「尊さが溢れてる」
【モデルプレス＝2025/11/10】元乃木坂46の堀未央奈が11月9日、自身のInstagramを更新。4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のライブ参戦コーディネートを公開し、話題を集めている。
【写真】元乃木坂46人気メン「可愛すぎる」肌見せ参戦コーデ＆新ヘア
堀は「デビューショーケースからずっと行ってるaespaのライブ」とつづり、aespaのライブに訪れたことを報告。NINGNING（ニンニン）のうちわを持つ堀は、濃いグレーのタンクトップに、ブラックデニムのボトムを合わせ、美しいデコルテと透明感のある腕を披露している。
また、同日更新したX（旧Twitter）では同写真とともに「前髪切って髪色暗くしました」と新たなヘアスタイルであることを紹介している。
この投稿にファンからは「推しが推しの団扇持ってる」「可愛すぎる」「尊さが溢れてる」「髪型もいい感じ！」「スタイル憧れる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元乃木坂46人気メン「可愛すぎる」肌見せ参戦コーデ＆新ヘア
◆堀未央奈、aespaのライブに参戦
堀は「デビューショーケースからずっと行ってるaespaのライブ」とつづり、aespaのライブに訪れたことを報告。NINGNING（ニンニン）のうちわを持つ堀は、濃いグレーのタンクトップに、ブラックデニムのボトムを合わせ、美しいデコルテと透明感のある腕を披露している。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「推しが推しの団扇持ってる」「可愛すぎる」「尊さが溢れてる」「髪型もいい感じ！」「スタイル憧れる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】