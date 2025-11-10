フジロックも出演したイケメンシンガーが“キムチ愛”告白!? 韓国ファン大興奮「広報大使認定」「チゲも食べて」

シンガーソングライターのトロイ・シヴァンが“キムチ愛”を告白して話題だ。

【画像】「韓国の代表的食文化だ！」米紙に登場した“キムチ広告”

トロイは11月9日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて泣き顔の絵文字とともに「I love kimchi so much」と綴った。

写真や動画もなく“キムチ愛”だけが込められた投稿に、韓国のファンは即座に反応。「今がキムジャンチョル（キムチを漬ける季節）なのをどうやってわかったの？」「キムチ広報大使認定」「韓国に来て」「次はキムチチゲもチャレンジしてほしい」など、熱狂的ながらもユーモアあふれるコメントを届けた。

（画像＝トロイ・シヴァンInstagram）

トロイは1995年6月5日生まれの30歳で、南アフリカ・ヨハネスブルクで誕生し、幼少期からオーストラリアで育った。歌手デビュー後は2016年7月の「FUJI ROCK FESTIVAL '16」で初来日し、2019年4月には東京の豊洲Pitで来日公演も開催した。

そんな彼は普段から韓国文化に関心を示してきたアーティストとして知られ、過去の来韓公演では韓国ファンに向けて韓国語で「ありがとう」と伝えるなど、温かいファンサービスが話題を集めた。

2020年2月にはBTSの4thフルアルバム『MAP OF THE SOUL：7』の収録曲『Louder than bombs』の作曲に携わり、2023年8月にはStray Kids・ヒョンジンとイギリスの女性シンガーPinkPantheress（ピンクパンサレス）をフィーチャリングに迎えた『Rush』を発表するなど、K-POPアイドルとコラボした実績も豊富だ。

（写真提供＝REX／アフロ）トロイ・シヴァン

また、歌手のほか俳優としても活動し、2009年公開の映画『ウルヴァリン：X-MEN ZERO』では主人公ローガンの幼少期役で出演。日本で2019年4月に公開された映画『ある少年の告白』では主要キャラを演じ、主題歌『Revelation』をシガー・ロスのヨンシーとともに手掛け話題を集めた。