Ä«¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ØÅìÃÏÊý¤ÏÃë¤´¤í¤«¤éµÞ·ã¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤ò´Þ¤á¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Æ»Ï©¤Ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¡¢Å·µ¤¤¬¹Ó¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À
11·î10Æü(·î)Àµ¸á¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ï½ê¡¹¤Ç±«±À¤¬È¯À¸¤·¡¢±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¸á¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤ËÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢2³¬°Ê¾å¤Î¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ï¡¢¤´¤¯¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂçÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ÃÏ²¼»ÜÀß¡¦¿åÊÕ¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Î¹â¤¤½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬µÞ¤ËÁý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
