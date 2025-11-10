俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第４３話が９日に放送され、世帯平均視聴率８・７％を記録したことが１０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタート。今回は前回の８・４％から０・３ポイント増。個人視聴率は５・０％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第４３話は「裏切りの恋歌」。蔦重（横浜流星）は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重だったが、ある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉）と組む話をきき動揺する。一方、江戸城では、定信（井上祐貴）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…と展開した。

最後は蔦重の妻・てい（橋本愛）が急に産気づく緊迫のシーンに。産婆役で登場したのは、タレントの榊原郁恵だった。意外にも大河初出演。シルバーヘアとメイクで変貌（へんぼう）した姿にネットは「産婆さん郁恵ちゃんやったん？？？」「気づかなかった」「どこ出てたの？って思ったら産婆さんがそうだったの？」「郁恵ちゃんの表情！」「超ベテラン産婆の登場って感じで場の締まり方がすごい良かった」と驚いていた。