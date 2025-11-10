食事から健康を考える共同企画「おおさかEXPOヘルシーメニュー＋糖質ケア」カフェ＆レストラン「ロートレシピ」にて開催

11月14日の「World Diabetes Day（世界糖尿病デー）」にあわせて、食事から健康を考える共同企画「おおさかEXPOヘルシーメニュー＋糖質ケア」カフェ＆レストラン「ロートレシピ梅田NU茶屋町プラス店」にて実施。「おおさかEXPOヘルシーメニュー＋糖質ケア」は大阪府、ロート製薬、ロートウェルコート、江崎グリコの共同企画です。カフェ＆レストラン「ロートレシピ」にて大阪府が推進する「V.O.S.（野菜たっぷり・適油・適塩）」基準である、大阪産の素材を使用、さらに糖質も1食あたり38gに抑えた特別メニューを提供します。

大阪府とロート製薬、ロートウェルコート、江崎グリコの共同企画「おおさかEXPOヘルシーメニュー＋糖質ケア」

大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 課長 吉田真司氏

大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 管理栄養士 村川映里氏

江崎グリコ 健康事業マーケティング部 織田瑠菜氏

メディア向け発表会では、大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 課長 吉田真司氏、大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 管理栄養士 村川映里氏、江崎グリコ 健康事業マーケティング部 織田瑠菜氏、ロート製薬 熊澤益徳氏らが登壇し、食事から健康を考える食について、様々な観点から解説と共に語られました。

Family Design M 代表取締役 阪神タイガース コミュニティアンバサダー 岩田稔氏

Family Design M 代表取締役 阪神タイガース コミュニティアンバサダー もりぐち夢・未来大使の、岩田稔氏が壇上され、日ごろから実践できる、食事や糖質とうまく向き合う秘訣や、糖質ケアの大切さについて語られました。

現在は、1型糖尿病の啓発活動や社会貢献活動を続けられており、2025年11月16日には、世界糖尿病デーにあわせて、1型糖尿病の小・中学生とそのご家族を対象に「＃T1Dを繋ごう！岩田稔と野球を楽しもう！野球体験教室（1部）岩田稔と甲子園球場スタジアムツアー＆交流会（2部）」の開催が予定されています。

「秋鮭と大阪産ルッコラのSUNAOもっちりパスタ・季節のデリセット」が登場

World Diabetes Day（世界糖尿病デー）」にあわせて、「おおさかEXPOヘルシーメニュー＋糖質ケア」本企画のメニューとして提供する「秋鮭と大阪産ルッコラのSUNAOもっちりパスタ・季節のデリセット」価格も1,800円（税込）と大変リーズナブルな価格で、ヘルシーに満足感たっぷりのメニューです。

大阪府が推奨する「V.O.S.（野菜たっぷり・適油・適塩）」基準に基づき、大阪産の食材を使用し、「適正糖質」の範囲内に収め制作、※1「適正糖質」とは、『食・楽・健康協会』が提唱する、1食あたり20～40g、1日70～130gを目標に糖質をコントロールする緩やかな糖質制限のことであり、カロリーや脂質などを気にせず、満足しながら糖質と上手に付き合うことをめざします。

秋鮭と大根が織りなす、からだ想いの一皿

2025年11月13日（木）～11月26日（水）の期間に提供、「秋鮭と大阪産ルッコラのSUNAOもっちりパスタ」ゴロゴロと、秋鮭と大根が入っており、まろやかな味噌クリームで仕立てのSUNAOパスタには、植物性のアーモンドミルクを使用、コクと栄養を両立、大阪産ルッコラがたっぷりとトッピングされており、植物性素材のコクと鮭の旨みが秋らしい、からだ想いの一皿です。



華やかな彩り豊かな季節のデリセット

季節のデリセットには、「高野豆腐と根のキノコガーリックマリネ」「大豆チーズとドライクランベリーのカボチャサラダ柚子味間風味」「生ハムとピーマン、人参のキャロットラベ」と華やかな見た目も楽しみながらいただけます。

大阪府広報担当副知事もずやんも登場

メディア向け発表会では、大阪府広報担当副知事もずやんも駆けつけてくれました。

自宅や手土産やギフトに便利な様々なアイテムもご用意

カフェ＆レストラン「ロートレシピ」では、様々な身体おもいのアイテムも販売されています。有機にんじんとごく少量の国産レモン果汁で仕上げた果汁100％、保存料や着色料、甘味料など不使用の無添加ジュース「はじまり屋の人参ジュース」やしょうゆ糀・ブルーベリー茶葉を使った「ロートレシピバターチキンカレー」など自宅や手土産やギフトに便利な様々なアイテムを購入する事ができます。

ロート製薬 熊澤益徳氏

ロートレシピ 梅田NU茶屋町プラス店

大阪府大阪市北区茶屋町8-26 NU茶屋町プラス 2F

電話番号 06-6131-8071

営業時間 11:00 - 22:00 (L.O. 21:00)

「秋鮭と大阪産ルッコラのSUNAOもっちりパスタ・季節のデリセット」

価格：1,800円（税込）

薬膳スープ

デリ3種＋サラダ

秋鮭と大阪産ルッコラのSUNAOもっちりパスタ