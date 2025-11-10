元乃木坂46の清宮レイ、新事務所を発表 マシットスターに所属し「芝居の道を」 公式サイトにプロフ掲載
元乃木坂46メンバーの俳優・清宮レイ（22）が10日、自信のインスタグラムを更新し、新事務所を発表した。
【写真】昨年7月！阪口珠美と卒業セレモニーを開催した清宮レイ
「この度、株式会社マシットスターに所属となりました。信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います。精進して参ります」とつづった。
マシットスターの公式サイトにもプロフィールが掲載された。趣味・特技はアクション、飛行機に関すること全般、英語TOEIC915点などと紹介された。同事務所には、金子大地、三村和敬が所属している。
清宮は、埼玉県出身。2018年に坂道合同新規メンバー募集オーディションで合格。乃木坂46の4期生として活躍し、24年7月に卒業した。
