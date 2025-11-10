【同居なのに町内会費は2軒分！？】「よろしくね〜」赤ちゃんいるからムリ！＜第9話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第9話 役員も2回分！
【編集部コメント】
カリンさんがお祭りのお手伝いに行かなくてはいけないなんて……。セイジさんは「役員は母さんに任せればいい」と言っていましたが、そういうわけにもいかなくなってきましたね。おまけに再来年の会長をしてほしいと言い出したお義母さん。カリンさんは度重なる出費や次々降りかかってくる仕事に、疲労困憊の様子ですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
