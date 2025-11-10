山形県内各地でクマの目撃が相次いでいます。

【画像】クマ目撃現場

きょう午前、酒田市の神社にクマ３頭が出没し、緊急銃猟で駆除されました。

酒田市によりますときょう午前７時ごろ、酒田市米島の神社付近でクマ３頭が目撃されました。

目撃した人によりますと、クマは付近の柿の木に上るなどしていたということです。

これを受けて市は午前８時半に対策本部を設置。周辺の道路の通行を規制するなどの対応をしたうえで緊急銃猟を判断し、午前９時４０分ごろ３頭のクマを駆除しました。

現在、市が人や物への被害の状況を確認しています。

■山形市でも柿の木の上にクマが...

クマは各地で目撃されています。

山形市によりますと、きょう午前７時すぎ山形市滑川の住宅敷地内で柿の木の上にいるクマ１頭が目撃されました。

クマは成獣と見られ、木の上で柿を食べていたということです。

この住宅敷地内ではきのうとおとといにも柿の木の上でクマが目撃されています。

午前８時ごろ、警察が花火を使って追い払い、クマは南西の方向に逃げていったということです。

県内では、今月２日まででクマの目撃件数が２１０３件と過去最多を更新しています。

２００３年の統計開始以降、これまで最多だった２０２０年の７９５件から激増していて、県が注意を呼びかけています。