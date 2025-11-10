¡Öº£¤¬¤½¤Î¤È¤¡×À¾Éð¤¬º£°æÃ£Ìé¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÊÆ°ÜÀÒÍÆÇ§¡¡ÂçÉýÀïÎÏ¥À¥¦¥óÉ¬»ê¤âµåÃÄËÜÉôÄ¹¤¬Íèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡¡º£°æ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤Ï10Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµåÃÄ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¿Í¤ÎÇ®°Õ¤ä°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¤ÆÍÆÇ§¤ò·è¤á¤¿¡£5Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÊÆµå³¦Ä©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤Þ¤¿Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÇ¯¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤äÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Öº£¤¬¤½¤Î¤È¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢MLBÄ©Àï¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸µµ¤¤Ë³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£°æ¤¬È´¤±¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤äÊÔÀ®ÌÌ¤ÇÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¼«Í³¤Ë°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ÏÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ïº£µ¨3Ç¯Ï¢Â³¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£24»î¹ç¤Ç178Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¡£ÊÆ°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢´û¤ËÊÆÂç¼êÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤È¤â·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÄ©Àï¤Î´õË¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â¤«¤é2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç159»î¹ç¤Ç58¾¡45ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨3¡¦15¡£
¡¡Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏNPB¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¡£¿½ÀÁ¼êÂ³¤´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½ÀÁ¤Î²ÄÈÝÈ½ÃÇ¤ÏµåÃÄÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï12·î15Æü¡£