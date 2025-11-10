西武は10日、今オフに米大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）のポスティングシステムの手続きを開始すると発表した。

これまでの球団への貢献度を踏まえ、本人の熱意や意志を尊重して容認を決めた。5日には同じく米球界挑戦を希望していた郄橋光成投手（28）についても同制度の利用を容認。実績ある両右腕が流出する可能性が濃厚となった。

今井はメジャー球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント（FA）権は保持していないため、球団がポスティングシステムの利用を容認する必要があり、これまで協議を重ねていた。

今井は今季3年連続で10勝をマーク。24試合で178奪三振、防御率1・92。米移籍になった場合に備えて、既に米大手代理人事務所とも契約を交わしている。今オフに米挑戦の希望を明らかにしていた。

今井は栃木・作新学院高から2017年にドラフト1位で入団。昨季は初タイトルでもある最多奪三振に輝いた。通算で159試合で58勝45敗で防御率3・15。

同システムはNPBに所属する選手が米大リーグに移籍する手段の一つ。申請手続き期間は11月1日に始まっており、申請の可否判断は球団側にある。締め切りは12月15日。

今井達也の年度別成績

年度 登板 勝 敗 防御率

2018 15 5 5 4.81

2019 23 7 9 4.32

2020 19 3 4 6.13

2021 25 8 8 3.30

2022 9 5 1 2.41

2023 19 10 5 2.30

2024 25 10 8 2.34

2025 24 10 5 1.92