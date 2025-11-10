¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¤ÎÁÈ¹ç¤»·èÄê¡ª£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶áµ¦¤òÀ©¤·¤¿¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤ÏÅì³¤²¦¼Ô¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¤ÈÂÐ·è¡¡£³£³Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Î¿òÆÁ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÊì¹»¡¦²Ö´¬Åì¤È·ãÆÍ
¡¡³ÆÃÏ¶èÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÌÔ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë½©¤Î¹â¹»ÌîµåÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡£
¡¡³ÆÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¹»¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¤¹¤ëÃæ¡¢£±£±·î£¹Æü(Æü)¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÃÏ¶è¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ½Ð¾ì£±£°¹»¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£±·î£±£´Æü(¶â)¤«¤é¡¢³ØÀ¸Ìîµå¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£µ£¶²óÌÜ¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡£
¡¡Âè£±»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Í¹ñÂç²ñ¤ÇÌÀÆÁµÁ½Î(¹âÃÎ)¡¢°¤Æî¸÷(ÆÁÅç)¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¹»¤ò²¼¤·¤Æ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿±ÑÌÀ(¹áÀî)¤È£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç£±ÅÀº¹¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)¡£¸µÄëµþ¹â¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÌöÆ°¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¼ÇÁð±§Ãè»á¤¬¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤òÎ¨¤¤¤Æº£ÅÙ¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿ÀµÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¤Î£±£µÆü(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¡¢£²²óÀï¤ËÆÍÆþ¡£Âè£±»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ãÀï¤Î¶áµ¦Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ(Ê¼¸Ë)¤¬¡¢£µ£°²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Åì³¤Âç²ñ¤ÎÇÆ¼Ô¡¢ÃæµþÂçÃæµþ(°¦ÃÎ)¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡Âè£²»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£³£³Ç¯¤Ö¤êÃæ¹ñÂç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤·¤ÆÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿òÆÁ(¹Åç)¤¬¡¢ÅìËÌ²¦¼Ô¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÊì¹»¡¦²Ö´¬Åì(´ä¼ê)¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤Î£±£¶Æü(Æü)¤Ï£²²óÀï»Ä¤ê£²»î¹ç¡£¥¨¡¼¥¹ÅçÅÄÁÖ²ðÅê¼ê¤¬£´»î¹ç¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÅê¤²È´¤¯ÎÏÅê¤ÇËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ËÌ¾È¤Ï¡¢±ÑÌÀ¤ÈÄëµþÄ¹²¬¤Î¾¡¼Ô¤È¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶å½£Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ(Ê¡²¬)¤Ï¡¢»³Íü³Ø±¡¤ÈÄëµþ¤Î¾¡¼Ô¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï¡¢£±£±·î£±£¹Æü(¿å)¡¢Í¥¾¡¹»¤¬½êÂ°¤¹¤ëÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡¢¿ÀµÜÏÈ¤È¤·¤ÆÍè½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£¹£¸²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬¤Ò¤È¤ÄÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Âè£µ£¶²óÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ê¹â¹»¤ÎÉô¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀµÜµå¾ì
¡¡(£²²óÀï¤Þ¤Ç¤Ï¡¡Âè£±»î¹ç¡§¸áÁ°£¸»þ£³£°Ê¬¡Á¡¡Âè£²»î¹ç¡§¸áÁ°£±£±»þ¡Á)
£±£±·î£±£´Æü(¶â)¡¡
±ÑÌÀ(»Í¹ñ)¡¡ÂÐ¡¡ÄëµþÄ¹²¬(ËÌ¿®±Û)
»³Íü³Ø±¡(´ØÅì)¡¡ÂÐ¡¡Äëµþ(Åìµþ)
£±£±·î£±£µÆü(ÅÚ)
ÃæµþÂçÃæµþ(Åì³¤)¡¡ÂÐ¡¡¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ(¶áµ¦)
²Ö´¬Åì(ÅìËÌ)¡¡ÂÐ¡¡¿òÆÁ(Ãæ¹ñ)
£±£±·î£±£¶Æü(Æü)¡¡¡¡
ËÌ¾È(ËÌ³¤Æ»)¡¡ÂÐ¡¡±ÑÌÀ¡ßÄëµþÄ¹²¬¤Î¾¡¼Ô
»³Íü³Ø±¡¡ßÄëµþ¤Î¾¡¼Ô¡¡ÂÐ¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ(¶å½£)
£±£±·î£±£·Æü(·î)¡¡½à·è¾¡¡ÊÂè£±»î¹ç¡§¸áÁ°£±£°»þ¡Á¡¡Âè£²»î¹ç¡§¸á¸å£°»þ£³£°Ê¬¡Á¡Ë
ÃæµþÂçÃæµþ¡ß¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Î¾¡¼Ô¡¡ÂÐ¡¡ËÌ¾È¡ß(±ÑÌÀ¡¦ÄëµþÄ¹²¬)¤Î¾¡¼Ô
¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ß(»³Íü³Ø±¡¡¦Äëµþ)¤Î¾¡¼Ô¡¡ÂÐ¡¡²Ö´¬Åì¡ß¿òÆÁ¤Î¾¡¼Ô
£±£±·î£±£¹Æü(¿å)¡¡·è¾¡Àï¡Ê¸áÁ°£±£°»þ»î¹ç³«»Ï¡Ë