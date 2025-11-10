日本勢トップ5独占は大会史上初 約1.3億円を“荒稼ぎ”
＜TOTOジャパンクラシック 最終日◇9日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会は悪天候の影響で、最終ラウンドが中止。3日目終了時点で首位に立っていた畑岡奈紗が荒木優奈をプレーオフで破り、3年ぶりの米7勝目を果たした。
【写真】勝った人だけが許される濡れ方
大会の賞金総額は210万ドル（約3億2312万円）。畑岡は優勝賞金31万5000ドル（約4846万円）を手にした。単独2位の荒木は19万1664ドル（約2949万円）を獲得。これは荒木の今季日本ツアー獲得賞金（6460万9148円）の約45％に相当する。単独3位の山下美夢有は13万9039ドル（約2139万円）。単独4位の佐久間朱莉は10万7557ドル（約1654万円）、単独5位の鈴木愛は8万6572ドル（約1332万円）を手にした。第1回大会が行われたのは1973年。長い歴史の中で、トップ5を日本勢が独占したのは史上初めて（※2020、21年の日本単独開催除く）だ。5人だけで約1億2918万円を稼ぎ出した。賞金ランキング1位の佐久間はこれでシーズン獲得額2億円を突破。国内女子ではイ・ボミ（韓国）、山下美夢有、竹田麗央に次ぐ4人目の快挙となった。
