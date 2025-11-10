【ハンドボール】女子日本代表 世界選手権に臨むメンバー１８人発表 海外組が７人、１８人中１１人が大阪体育大学出身 モーテン・ソウバク監督「五輪に向けて次につながる試合がしたい」
ＪＨＡ（日本ハンドボール協会）は、１１月２６日からオランドとドイツで開催される
「第２７回ＩＨＦ女子世界選手権」にむけて、１１月９日から東京・味の素ナショナルトレーニングセンターで行う強化合宿及び１１月１６日からのフランス遠征に参加するメンバー１８人を発表しました。
去年の１２月、宿敵・韓国を下して２０年ぶりにアジアの王者に輝いた「おりひめジャパン」。
今回の世界選手権に参加する注目のメンバーには、そのアジア選手権で躍動した相澤菜月選手や中山佳穂選手、佐々木春乃選手など、強豪がひしめくドイツのクラブで活躍する選手に加えて、今年、ノルウェーのクラブへ移籍を果たした２２歳の石川空選手など７人の海外クラブに在籍する選手が選出されました。
今年６月に就任した、ブラジルを世界一に導いた実績を持つ名将モーテン・ソウバク監督が、「予選ラウンドは厳しいグループだが、まずは、(２位までに入ったうえで)メインラウンドに進出したい。最大の目標である(ロサンゼルス)五輪に向けて、次につながる試合がしたい」と語った世界選手権。
代表選手たちは国内での強化合宿をへてフランスへ出発、海外組も合流して研磨を重ねた後、１１月２７日に予選ラウンドの第１戦、デンマーク代表戦を戦います。
名将とともにアジア王者として世界に臨む「おりひめジャパン」。彼女たちの奮闘ぶりに期待です。
■ハンドボール女子日本代表（おりひめジャパン）
第２７回ＩＨＦ女子世界選手権メンバー（背番号・氏名・所属・ポジション）
３ 初見実椰子（三重バイオレットアイリス）ＰＶ
５ 金城ありさ（三陟市庁、韓国）ＢＰ
１２ 下屋奏香 (熊本ビューストピンディーズ) ＧＫ
１３ 中山佳穂（ＢＳＶ Ｓａｃｈｓｅｎ Ｚｗｉｃｋａｕ、ドイツ）ＢＰ
１７ 大松澤彩夏（アランマーレ富山）ＢＰ
１９ 佐原奈生子 (ハニービー石川) ＰＶ
２０ 秋山なつみ（アランマーレ富山）ＲＷ
２３ 相澤菜月（Ｔｈｕｒｉｎｇｅｒ ＨＣ、ドイツ）ＢＰ
２４ 岡田彩愛（香川銀行ＧｉｒａＳｏｌ ｋａｇａｗａ）ＢＰ
２９ 笠泉里（ブルーサクヤ鹿児島）ＬＷ
３０ 亀谷さくら（Ｍｏｌｄｅ Ｅｌｉｔｅ、ノルウェー）ＧＫ
３２ 佐々木春乃（Ｆｒｉｓｃｈ ＡｕｆＧｏｐｐｉｎｇｅｎ、ドイツ）ＢＰ
３７ 松浦未南（香川銀行ＧｉｒａＳｏｌ ｋａｇａｗａ）ＢＰ
５１ 吉留有紀 (ハニービー石川) ＬＷ
５５ グレイ クレア フランシス（熊本ビューストピンディーズ）ＰＶ
６２ 川島芽依（ブルーサクヤ鹿児島）ＢＰ
７７ 上嶋亜樹（ＡＳＵＬ Ｖａｕｌｘ−ｅｎ−Ｖｅｌｉｎ Ｈａｎｄｂａｌｌ、フランス）ＧＫ
８９ 石川空（Ｍｏｌｄｅ Ｅｌｉｔｅ、ノルウェー）ＢＰ
■ポジション
ＢＰ：バックプレイヤー
ＬＷ：レフトウイング
ＲＷ：ライトウィング
ＰＶ：ピヴォット
ＧＫ：ゴールキーパー
■第２７回ＩＨＦ女子世界選手権 （オランダ・ドイツ）
１１月２６日（水）〜１２月１６日（火）
３２か国が参加、８つのグループに分かれて予選ラウンドを戦った後、メインラウンド
（予選ラウンド各グループ上位３チームが進出）、準々決勝、準決勝、決勝を行う
■女子日本代表、予選ラウンド対戦スケジュール 時間はオランダ現地時間
１１月２７日（木）日本 対 デンマーク 午後８時３０分試合開始
１１月２９日 (土) 日本 対 ルーマニア 午後６時試合開始
１２月１日 (月) 日本 対 クロアチア 午後６時試合開始