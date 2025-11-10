SHIHO、長女がモデル登場『VOGUE』に感謝「新しい魅力を引き出して」 ファン「遺伝子しっかり受け継いでる」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデル・SHIHO（49）が7日、自身のインスタグラムを更新。『VOGUE KOREA』にモデルで登場した長女・サランちゃん（14）を公開した。
【写真】「サランちゃんレベチ！」モデルで登場したSHIHO＆秋山成勲の長女
SHIHOは「今まで見たことない、私の知らないサラン。新しい魅力を引き出してくださったVogue Korea とダイナフィット、スタッフみなさん、ありがとうございます」とつづり、長女の新たな姿に感銘を受けた様子を見せている。
投稿では、長女のモードな雰囲気漂う雑誌カットを複数枚アップし、最後には「9枚目のダイナフィットのタイガーとサランがソックリ」と、衣装のブランドと長女の“そっくりショット”を披露した。
この投稿にファンからは「いつもと違う表情のサランちゃん素敵」「わあい すごい美しい〜」「遺伝子しっかり受け継いでる」「めっちゃ格好いい」「ひゃーサランちゃんレベチ！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「サランちゃんレベチ！」モデルで登場したSHIHO＆秋山成勲の長女
SHIHOは「今まで見たことない、私の知らないサラン。新しい魅力を引き出してくださったVogue Korea とダイナフィット、スタッフみなさん、ありがとうございます」とつづり、長女の新たな姿に感銘を受けた様子を見せている。
この投稿にファンからは「いつもと違う表情のサランちゃん素敵」「わあい すごい美しい〜」「遺伝子しっかり受け継いでる」「めっちゃ格好いい」「ひゃーサランちゃんレベチ！」などのコメントが寄せられている。