加護亜依「ヤニって人生変えちゃうよね」 自虐なコメントに大反響「言葉の重みが違う」「笑った」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依が、発売中の漫画『ヤニねこ』最新コミックス第10巻にて「こんなにカワイイにゃんこなのに、ヤニに人生狂わされるなんて！ヤニって人生変えちゃうよね…」と帯コメントを寄せた。これにネット上では「ワロタ」「言葉の重みが違う」などと反応している。
【画像】「ヤニって人生変えちゃうよね」加護亜依も登場の『ヤニねこ』最新話ページ
同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きなクズ獣人。倫理観や清潔感がちょっと足りておらず、窓から吸い殻を捨てたり、人に唾を垂らしたり、やっちゃいけないこともする。お節介な妹ねこや友達のヤクねこに囲まれて、毎日毎日プカプカ吸って生きる業＜カルマ＞が詰まったストーリー。
物語内容にちなみ加護は、発売中の『ヤングマガジン』に掲載される最新話のページでもコメントを寄せており、誌面のキャッチコピーは「ヤニ界の姉御 加護ちゃんがヤニねこに共鳴！」と紹介されている。
“ヤニ”と関わりがある加護のコメントにネット上では「ヤニねこ10巻の帯コメント笑った。加護亜依自身もネタにできるなら良いね」「ヤニねこのページにいきなり加護亜依さんが登場し、脳がフリーズしました」「あなた程の人が言うならそうなんだろうね笑」などと自虐に笑う声が出ている。
